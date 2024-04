Parco della Cervelletta, riprendono le visite guidate

Riprendono le visite guidate. Questo è il periodo migliore per una bella passeggiata nel Parco Naturale della Cervelletta. Nel mese di aprile inizia la fioritura dell’Iris giallo, grazie al sole di cui la pianta ha bisogno. Vedere queste macchie gialle in mezzo al verde naturale è uno spettacolo da non perdere e dura al massimo due mesi.

Grazie all’Associazione Uniti per la Cervelletta ODV, sabato 20 aprile dalle 10,00 alle 12,00, sarà possibile partecipare ad una visita guidata “Alla scoperta del parco della Cervelletta” in una natura avvolgente osservando animali che non ti aspetti di incontrare a due passi dalla città. Gli accompagnatori forniranno notizie storiche e aneddoti che incanteranno adulti e bambini.

Si parte da via Cingolani (zona Colli Aniene) e, dopo una piccola discesa, inizia il percorso a piedi che attraverserà l’aerea umida del Parco Naturale della Cervelletta, inserita nella Valle dell’Aniene, su una passerella in legno strutturata dalla quale si potrà ammirare la caratteristica vegetazione palustre e ascoltare i versi degli animali che la popolano.

Al termine della passerella si percorre in salita il sentiero che conduce al Casale della Cervelletta, che con la sua Torre medievale domina tutta l’area di grande interesse storico e rigogliosa di colture agricole. Il Casale seicentesco e i manufatti antecedenti del complesso monumentale potranno essere ammirati solo dall’esterno perché tutt’ora chiusi in attesa di quei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza che i cittadini attendono da anni.

Percorso facile, adatto a tutti.

