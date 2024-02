Parco di Centocelle, al via il progetto di riforestazione

L’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi,ha partecipato oggi Giovedì 8 Febbraio 2024, al sopralluogo nel Parco di Centocelle dove è in corso un intervento di forestazione urbana che prevede la piantumazione di nuovi alberi e arbusti. Presente al sopralluogo anche il presidente del V Municipio, Mauro Caliste.

“Il parco di Centocelle – ha spiegato Alfonsi – con i suoi 126 ettari diventerà il più grande polmone verde di questa parte di città, un’area densamente popolata tra via Casilina e viale Palmiro Togliatti. La rigenerazione e ampliamento del parco sono il frutto di un processo partecipato con la rete delle associazioni territoriali che ha l’obiettivo di tutelarne le caratteristiche ambientali e valorizzarne la funzione essenziale di corridoio verde e di

luogo prezioso per la biodiversità“.

“L’intervento di rigenerazione del patrimonio arboreo è inserito in un progetto pensato con l’obiettivo di creare un vero e proprio ‘bosco urbano’ – prosegue Alfonsi – c he prevede la messa a dimora di complessivi 570 alberi di specie diverse tra i quali lecci, pioppi, olmi, roverelle, alberi di Giuda e di 425 piante arbustive di corbezzolo, lentisco, biancospino, ilatro sottile e lentaggine. Il progetto è corredato da uno studio che ha stimato le potenziali capacita massime di assorbimento di CO2 del nuovo impianto boschivo pari a 47,7 tonnellate annue “.

L’intervento sul patrimonio arboreo costituisce la prima fase del complessivo progetto partecipato di riqualificazione del parco definito con un Masterplan basato sui tre assi principali: forestazione, riorganizzazione della rete dei percorsi e degli accessi e valorizzazione delle funzioni del parco per il tempo libero, attivita sportive e ricreative.

“Questa nuova forestazione si aggiunge agli interventi previsti per la citta nei prossimi anni: dalle forestazioni in ambito Decreto Clima, grazie al quale sono stati messe a dimora 8.800 piante a Pietralata, TorreSpaccata/Torre Maura e Casal Brunori, a quelle finanziate dal PNRR che si completeranno nel 2025, fino ai moduli sperimentali di microforestazioni diffuse in tutti i municipi del progetto Forest for Rome”, conclude l’assessora Alfonsi.