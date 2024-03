Parco di Mistica: approvata un’importante delibera comunale

Finalmente il Consiglio Comunale ha approvato la Delibera per l’istituzione di un tavolo che lavorerà sulla legittimazione delle attività presenti sul Parco della Mistica.

A darcene notizia Sergio Scalia, Assessore del V Municipio con delega al Patrimonio e Urbanistica della Giunta del presidente Mauro Caliste. Un grazie a tutto il consiglio Comunale ed in particolare ai Presidenti e Componenti delle Commissioni Sociale-Ambiente-Patrimonio-Urbanistica.

Il Municipio adesso avrà voce in capitolo su quanto accade nei tanti ettari di un’area pregiata ricca di Biodiversità, Agricoltura e di attività Sociali, Sportive e per il tempo libero, oltre ad una vera e propria centrale per la produzione di elettricità attraverso il fotovoltaico.

Attraverso l’applicazione di questa importante Delibera il Comune di Roma avrà finalmente anche delle entrate che potranno anche essere reinvestite per fare ancora più bello e funzionale un Parco dotato anche di notevoli presenze archeologiche. L’area è entrata a far parte del patrimonio comunale in virtù di una compensazione urbanistica e questo insieme alla realizzazione della Prenestina bis.

