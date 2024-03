Parco di Monte Mario riaperto al pubblico

“Riapriamo al pubblico il Parco di Monte Mario dopo interventi che hanno interessato il patrimonio arboreo nel suo complesso e previsto opere di sistemazione e messa in sicurezza attese da molto tempo. A breve verrà dato avvio alla sostituzione dei pini abbattuti adottando assetti di impianto che li rendano più resistenti ad eventuali attacchi di parassiti con l’obiettivo di rigenerare il patrimonio delle alberature purtroppo andato perso. Con ulteriori interventi di riqualificazione dei percorsi delle recinzioni vogliamo restituire alla città un parco di grande valore naturalistico e paesaggistico per lungo tempo trascurato” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.

La chiusura di circa tre mesi si era resa necessaria per motivi di sicurezza, poiché era stata indicata una potenziale pericolosità dei pini colpiti dal parassita della cocciniglia tartaruga, classificati dalle verifiche agronomiche come ‘morti in piedi’.

Il Dipartimento capitolino Tutela Ambientale ha effettuato interventi di cura e di messa in sicurezza con oltre 200 potature di pini, pioppi, robinie e lecci e circa 400 abbattimenti di pini irrimediabilmente compromessi nel loro ciclo vitale. Il programma di potature prosegue sulle alberature nell’area esterna adiacente all’ingresso del parco.

Sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza dei percorsi con la sostituzione delle staccionate di protezione deteriorate, il ripristino del parapetto del belvedere, la riparazione di panchine e delle sedute in tufo. Sarà inoltre sistemata la recinzione esterna su Viale del Parco Mellini.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati