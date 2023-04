Parco di Tor Sapienza, di male in peggio

Crediamo che, al di là di quanto è possibile leggere nei comunicati e negli annunci fatti dalla maggioranza del V municipio vadano recuperate le buone pratiche e, tra queste, il dare risposta a chi pone un problema, le uniche capaci di fare la differenza tra il buon governo e il non governo.

Rispondere al cittadino , come nel caso di Daniela F., da sempre impegnata in difesa del parco di Tor Sapienza e dell’area cani, tanto da costituire e registrare un Comitato che avrebbe voluto partecipare all’adozione dell’area avvenuta nel 2021 e prorogata dopo “una attenta verifica del rispetto della convenzione nel 2022″.

Ma non essere riuscita ad adottare l’area non ha fatto venire meno l’impegno di Daniela F. di occuparsi dell’area cani e di rendersi utile segnalando all’amministrazione le cose che non vanno. Come ad esempio, l’erba eccessivamente alta.

Peccato però che, oltre a non tagliare l’erba, non ci sia stato da parte del V Municipio neppure un cenno di riscontro e questo accade, non solo per la signora Daniela, ma per molti di coloro che segnalano agli amministratori quanto non va nei nostri Quartieri.

Dare una risposta ad una segnalazione non è del resto solo una questione di buona educazione, serve soprattutto a far sentire al cittadino la vicinanza delle Istituzioni.

E di questi tempi non è cosa di poco conto.