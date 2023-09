Parco di Tor Sapienza, scarsi i risultati anche dopo i recenti investimenti

Oggi, 31 agosto 2023, siamo andati a vedere la situazione del Parco di Tor Sapienza, dopo aver ascoltato Daniela che per l’ennesima volta ha inviato una e-mail all’assessore all’ambiente Annucci in cui lamentava una scarsa cura dell’area, il non funzionamento della fontanella realizzata all’interno dell’area cani, il non funzionamento dell’impianto di irrigazione a goccia che è “certificato” da alcuni alberi messi a dimora durante i lavori di restauro.

Gli alberi infatti mostrano sofferenza al contrario di officinali e arbusti vari che già sono completamente secchi.

Ancora orfana dei giochi l’area riservata ai bambini.

Sembrerà strano ma l’unica cosa che sopravvive alla ristrutturazione fatta dall’allora municipio VII nel 2012 è il percorso ginnico dove solo un paio di attrezzi risultano non funzionanti.

Dell’entrata al parco lato viale Giorgio de Chirico meglio non parlarne. Un tappeto di fazzolettini, di profilattici usati e del loro involucro segno evidente di un utilizzo improprio dell’area che già dai tempi della giunta Boccuzzi sembrava essere destinata a diventare parte integrante del parco e su cui invece sembra esserci calato un assordante silenzio.

