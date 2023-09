Parco Eur Castellaccio, inaugurate 40 panchine

40 panchine con targa che riporta il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522: sono state inaugurate dall’Assessora all’Ambiente Alfonsi presso il Parco Eur Castelaccio. Illustrato il progetto complessivo che prevede di dotare di targhe tutte le oltre 8.000 panchine di competenza comunale, insieme al loro censimento e riqualificazione.

All’evento hanno partecipato la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi e la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

Un’iniziativa pensata come azione concreta di contrasto alla violenza di genere per rendere più sicuri i luoghi pubblici come parchi, giardini, piazze.

Le targhe, realizzate, dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, sono dotate anche di un QR code che consente di collegarsi al link della pagina dei centri antiviolenza sul portale di Roma Capitale.

Il Dipartimento ha distribuito ad ogni municipio 15 nuove panchine e sta procedendo con un programma di interventi di riparazione di quelle ammalorate. Con questo obiettivo è stato completato, inoltre, il censimento delle oltre 8.000 panchine di competenza comunale per individuarne la localizzazione e le necessità di sostituzione o rinnovo.

“Sono già circa 430 le targhe con il numero antiviolenza già posizionate su altrettante panchine in diversi parchi della città, tra i quali il Parco delle Spallette dedicato alla memoria di Sara Di Pietrantonio, il Parco dell’Arco di Travertino, il Parco Malpeli, il Parco della Resistenza, il Parco degli Acquedotti, Villa Lazzaroni, Villa Flora e Villa Pamphili. Un progetto che abbiamo fortemente voluto con l’obiettivo di fornire un supporto concreto di soccorso e assistenza alle persone vittime di violenza o stalking e sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che continua ad avere drammatiche dimensioni. Basti pensare ai femminicidi avvenuti a Roma dall’inizio di quest’anno, quelli di Martina Scialdone, Pierpaola Romano, Maria Michelle Causo e quello recentissimo di Rossella Nappini. Il progetto viene accompagnato da un programma complessivo di censimento delle oltre 8.000 panchine di competenza comunale e di riqualificazione degli arredi negli spazi pubblici, un elemento che si aggiunge al lavoro per dare decoro, fruibilità e sicurezza a parchi e giardini della città” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.