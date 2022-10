Parco Lineare Roma Est, novità in arrivo

Mercoledì 12 ottobre 2022 si è svolta una Commissione Capitolina congiunta Ambiente e Cultura che ci ha visti protagonisti in merito al progetto del Parco Lineare Roma Est. In quella sede, abbiamo ribadito la necessità di istituire una cabina di regia interdipartimentale (urbanistica, ambiente, cultura e lavoro, mobilità, turismo…) necessaria per la realizzazione di questo complesso progetto che comprende mobilità dolce, valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, forestazione urbana, economia sociale, turismo sostenibile, food policy, inclusività e welfare di prossimità.

Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla volontà delle Commissioni di approvare all’unanimità le istanze rappresentate in seduta e di presentare in Assemblea Capitolina una proposta di Delibera per il riconoscimento del progetto del Parco Lineare Roma Est, che diventerà così patrimonio dell’intera città di Roma, per l’istituzione della cabina di regia e la ricerca e messa a disposizione di finanziamenti per la realizzazione di alcuni interventi iniziali.

Ma le buone notizie non si esauriscono qui! Il giorno successivo, infatti, siamo stati inviati a presentare il progetto del Parco Lineare Roma Est presso la Facoltà di Architettura dell’Università la Sapienza di Roma. Siamo stati ospiti della professoressa Alessandra Capuano, che ha diretto il Dottorato in Paesaggio e Ambiente, illustrando ai giovani studenti la nuova visione del territorio di Roma Est e tutte le componenti che rendono questo progetto un vero e proprio big bang nel panorama cittadino. Abbiamo registrato un grande entusiasmo e curiosità da parte degli studenti, che si cimenteranno nella progettazione di alcune parti del Parco Lineare Roma Est, anche grazie a un confronto aperto e molto stimolante.

Presto ci saranno altre perlustrazioni del territorio a cui parteciperemo attivamente e, nei primi mesi del 2023, saranno pronte le prime ipotesi progettuali. Incontro positivo e costruttivo e la foto, che gli studenti hanno voluto fare con noi, lo dimostra ampiamente.

Comitato Parco Lineare