Parco Nemorense riapre dopo lavori riqualificazione e restyling

È stato riaperto ieri, al termine dei lavori di riqualificazione, il Parco Nemorense, area verde di circa 4 ettari situata nel quartiere Trieste (II Municipio). Per il restyling l’Amministrazione capitolina ha investito circa 470mila euro.

Per eliminare le situazioni di degrado sono stati effettuati numerosi interventi, tra cui: rifacimento di oltre 4.000 mq della pavimentazione dei viali, revisione dell’impianto di smaltimento delle acque; pulizia delle caditoie; potatura di tutti gli alberi; bonifica vegetazionale; ripulitura del laghetto; restauro della scalinata verso largo Volsinio; piantumazione di nuove essenze arboree; abbattimento delle tettoie abusive nella zona ex Centro Bocciofilo; ripristino delle panchine e installazione di sei nuovi cestini. Inoltre, sono stati realizzati interventi di ingegneria naturalistica per contenere l’erosione delle parti scoscese prospicienti via Panaro e via Martignano, mentre l’Ufficio Decoro Urbano si è occupato della cancellazione delle scritte vandaliche.

Una volta terminati i lavori e chiuso il cantiere, a fine giugno, è potuto intervenire anche l’Ufficio Aree Ludiche del Dipartimento Tutela Ambientale per riqualificare l’area giochi presente all’interno del parco. I lavori, durati due settimane, hanno portato alla sostituzione della pavimentazione antitrauma, del ponte mobile, dello scivolo e delle 4 pedane in legno. Inoltre, sono state installati 8 nuovi seggiolini per le altalene e posizionata una nuova cartellonistica.

L’intervento, avviato a novembre, è terminato nei tempi contrattuali previsti (i lavori sono stati sospesi da marzo a maggio durante il lockdown).