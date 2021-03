Parco Palatucci e le panchine vandalizzate

Una settimana a Milano, zona rossa (…. rosa, direi) con persone che passeggiano per strada e bambini che giocano nei parchi attrezzati, recintati e con panchine all’interno. Chi rimane all’esterno del parco attrezzato e del recinto, ha a disposizione la o le panchina/e per sedersi, per riposare o per leggere.

Forse panchine non nuove ma agibili, e questo mi ha molto colpito assieme alle recinzioni in legno a salvaguardia dei bambini.

Oggi pomeriggio ho passeggiato nel Parco Palatucci e l’occhio è andato alle panchine (o quel che resta?) del vialetto che dall’Anfiteatro porta al campo di Calcio del Quarticciolo.

Sono da anni ormai in quello stato, con l’aggravante che mese dopo mese mancano ulteriori pezzi. Un accanimento vandalico! Le foto ne danno l’evidenza.

Siete stanchi? volete riposare? Nessun problema, due metri fuori del cancello di entrata al Campo di Calcio del Quarticciolo si offrono: poltrone da ufficio, materassi chiusi o aperti in una piccola discarica adiacente il parco.

Non cito parchi giochi per bambini pubblici e relative recinzioni, sarebbe tempo perso. Ci sono, ma privati: il Pinocchio e il Demar!

Ci vuole fiducia, dicono.

Intanto un nasone lo hanno sistemato a largo Cevasco, per gli altri speriamo presto.

Speriamo anche nella sostituzione delle quattro panchine citate sopra.

Assessore all’Ambiente Cicerani, dicci quando, quando quando…