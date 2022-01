Parco Tor Sapienza il Municipio Roma V rinnova la convenzione in adozione gratuita con TS Idee OdV

Il 26 gennaio 2022, dopo le verifiche di routine per i requisiti associativi e sulla gestione delle attività svolte nell’anno 2021, l’assessorato all’Ambiente del Quinto Municipio rinnova l’accordo con TS Idee Odv per gestire l’area verde di Via Tor Sapienza 108 anche nel 2022.

Un anno, quello appena passato molto intenso in cui, pur nel vortice della pandemia, tutte le attività pianificate dai volontari di TS Idee sono andate a buon fine. Puntuale il servizio quotidiano di apertura e chiusura del parco; le attività di pulizia, sistemazione e cura dell’area cani, del roseto, delle piante da frutto e di quelle aromatiche; aggiornati i cartelli informativi e segnalate le criticità delle parti da manutenere (recinzione, piante ad alto fusto, area giochi, fitness etc.) di competenza municipale.

Con la cittadinanza sono state istituite mensilmente giornate di sensibilizzazione alla cura del parco e tutela del verde; grazie alla collaborazione con il N.A.D. (Nucleo Ambiente contro il Degrado) della Polizia Locale del Comune di Roma, ad ottobre 2021 sono state coinvolte le scuole di Tor Sapienza nell’iniziativa “Non Facciamola Sporca”; l’adozione del parco ha poi permesso di consolidare una rete di rapporti tra TS Idee OdV e le associazioni del quartiere in particolare con la Protezione Civile VII Gruppo e il Gruppo Scout Agesci Roma 108 per l’abbellimento del parco ed azioni retake programmate.

Infine di concerto con l’Assessorato alle Politiche Sociali del V Municipio, il 12 febbraio 2021 e a seguito di una conferenza stampa (link: http://tsidee.it/?p=427) prese il via la fase sperimentale di tre mesi, dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), ed il 24 aprile 2021 è stata ufficialmente stipulata un’ulteriore convenzione con il Quinto Municipio, attualmente in corso, grazie alla quale sono stati coinvolti per le attività da svolgere nel parco, nove beneficiari del Reddito di Cittadinanza di cui uno proveniente dal Centro per l’impiego.

Da settembre a dicembre 2021 tutta l’area verde e parte dell’esterno è stata sottoposta al rifacimento dell’impianto d’illuminazione grazie al Dipartimento del Comune di Roma e realizzato da Areti S.p.A. Così oggi, il parco è tornato ad essere frequentato dalle famiglie, ma ha bisogno del costante controllo e soprattutto del rifacimento e messa in sicurezza urgente delle parti a più alta frequentazione (area giochi, area fitness, area cani, vialetti). Tra le desiderate della cittadinanza è stata richiesta la realizzazione di un campetto sportivo polifunzionale per il gioco del basket completamente inesistente nel quartiere.

Molte le persone nel 2021 che a vario titolo si sono prodigate per Parco Tor Sapienza, e con la speranza di non dimenticare nessuno ringraziamo: Emilio Di Sturco Giovanni Fornaciari Francesco Frenco Caminiti Valentino Fanelli Renata Ruggeri Andrea Ginda Andrea Damiani Daniele Murra Patrizia Murzilli Enzo Muzi Enzo Sciamanna, Danilo Franchi Elena Misano Alessio Massimiani Claudio Muzi Daniela Esposito Luca Murra Valeria Priori Arco Baleno Carlo Grimaldi Davide Mazzella II Andrea Bonanni Antonella Sciamanna Simone Zito Ettore Moriconi e i volontari della Protezione civile VII Gruppo Carlo Boggio Umberto Placci Oreste Pierlorenzi Gianmarco Palazzo Simone Bonanni Marianna Nigrelli infine tutti i bambini che hanno partecipato alla realizzazione del video per il 5×1000 che sipuò rivedere a questo link: https://fb.watch/aSnio10SB0/ e all’allestimento delle fioriere a cura dei lupetti del gruppo scout Roma108 ricordato con questa clip: https://fb.watch/aSnE0TZbFv/

Grazie di cuore a tutti.

TS Idee OdV già Carnevale e Non Solo, è un’Organizzazione Di Volontariato costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale

(Fonte Facebook)