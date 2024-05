Parco Tor Tre Teste, cosa succede e cosa è previsto nella “valletta dei cani”?

Circolano le voci più fantasiose tra i frequentatori del Parco Tor Tre Teste, a proposito di cosa succede e di cosa è previsto nella “valletta dei cani”.

In attesa di avere risposte esaustive dalle autorità competenti del V Municipio, pubblichiamo una foto dell’area che si affaccia su via Roberto Lepetit.

Pubblichiamo anche il cartello di cantiere esplicativo che però non brilla per la sua chiarezza se non per gli addetti ai lavori.

Ad ogni buon conto si tratta di sondaggi archeologici preventiva ad un programma di piantumazione di alberi (come ci è stato assicurato anche dagli operai addetti ai lavori).

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati