“Parliamo di rifiuti”: incontro-dibattito il 10 luglio

“Parliamo di rifiuti”. Questo il tema dell’incontro in programma per venerdì 10 luglio 2020 alle 18 allo Spazio Parco presso “Bibliopop” in via Goffredo Mameli, Marino (Santa Maria delle Mole) per iniziativa di Italia Nostra sezione Castelli romani, Associazione Comune Autonomo Boville e il Circolo Legambiente Appia Sud Il Riccio

“Il tema della gestione dei rifiuti – commentano gli organizzatori – riveste grande importanza per realizzare la cosiddetta economia circolare, principio nuovo di cui da tempo si sente spesso parlare. Recentemente la sezione Castelli Romani di Italia Nostra, Legambiente Lazio, diversi comitati territoriali ed Il Partito Comunista, hanno presentato osservazioni e dossier riguardo il piano regionale Lazio di gestione dei rifiuti. Sappiamo che in una prospettiva vicina si passerà dalla TARI alla TARIP, tassa rifiuti puntuale”.

Cos’è la TARIP? Cosa comporterà la TARIP per i cittadini? Cos’è e quali sono le opportunità offerte dal compostaggio? Perché la raccolta differenziata ancora non si è affermata in modo soddisfacente? Sono solo alcune delle domande alle quali si tenterà di dare risposta con l’aiuto delle associazioni promotrici dell’evento e con il dottor Fabio Musmeci, ricercatore Enea, Presidente dell’Associazione Italiana Compostaggio.

L’invito a partecipare all’incontro è esteso alle autorità amministrative e alla cittadinanza.