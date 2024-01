Parrucci: Anche nei Centri di formazione professionali Città metropolitana sportello di ascolto per studenti

È stato finanziato dalla Regione Lazio, un bando per il supporto e l’assistenza psicologica e la creazione di spazi empatici integrati che garantiranno a tutti gli iscritti dei CFP della Città metropolitana, un aiuto concreto ad eventuali richieste da parte degli studenti.

“Un modo – afferma Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Formazione della Città metropolitana di Roma – per supportare ogni forma di esigenza a quanti frequentano i nostri Centri di Formazione. L’adesione al bando è stata necessaria perché questo tipo di servizio mancava nelle strutture che gestiamo. Abbiamo pubblicato sul sito istituzionale la manifestazione di interesse per reclutare figure professionali che saranno a disposizione delle strutture scolastiche e che potranno ascoltare quanti avranno esigenze specifiche. Il lavoro è stato condiviso con l’Ordine degli Psicologi regionale per l’intraprendenza del Presidente Federico Conte, con il quale abbiamo costruito questo nuovo sportello. Siamo certi che tale supporto sarà sicuramente di aiuto per il percorso scolastico degli allievi”.

“In questi anni – dice Federico Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – abbiamo assistito a una crescente richiesta di servizi di ascolto, determinata soprattutto dall’acuirsi dell’emergenza attorno a fenomeni di violenza, sopraffazione o più genericamente di disagio nel mondo dei giovanissimi. L’accresciuta sensibilità sociale verso questi temi, sostenuta da una lungimirante politica dell’amministrazione, sta conducendo finalmente a strategie di intervento focalizzate innanzitutto sul piano educativo e dell’assistenza. Sono convinto che l’iniziativa della Città metropolitana, che ringrazio per l’apertura alla collaborazione, saprà garantire un efficace attività di prevenzione e risposta al disagio dei ragazzi”.