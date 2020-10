Partito il flash mob “Mettiamoci la faccia”

Chi ancora non si fosse fatta un’idea di cosa significhi avere i cassonetti AMA nelle strade di Colli Aniene può osservare le immagini pubblicate sui social network della situazione in via Ruini (angolo via Calosso) dove la municipalizzata o qualche solerte amministratore hanno rimosso i bidoncini del PAP. Si potrà ammirare la vista di un degrado inaspettato in un momento che si sta discutendo sul metodo di raccolta. Contenitori straripanti, sacchetti a terra ovunque e rifiuti sparsi sulla strada vi anticiperanno quello che spesso succede con questa modalità di servizio.

Mentre la nostra petizione va avanti e raggiunge il traguardo delle “MILLE FIRME” e in attesa che la Commissione Ambiente e Assessorato Ambiente di Roma Capitale intervengano su AMA per ripristinare il PAP a Colli Aniene, come promesso nella seduta del 14 ottobre scorso, nuove iniziative vengono messe a punto dal Comitato di Lotta per non far cadere il silenzio sulla vicenda. Saranno approntati una serie di “flash mob” chiedendo la partecipazione attiva dei cittadini (visto che tanti residenti ci hanno chiesto di manifestare il loro dissenso).

Il primo dei quali lo abbiamo intitolato “Mettiamoci la faccia”. Si tratta di una cosa molto semplice: fotografatevi davanti ai contenitori stradali esibendo un cartello con le vostre rimostranze (non li vogliamo, riportateveli via, no cassonetti stradali, rivoglio il PAP, etc.) e pubblicateli sui vari gruppi Facebook di quartiere o mandateli a noi attraverso email (associazione@collianiene.org) autorizzando la pubblicazione. Se non avete un cartello a disposizione, fate ugualmente la fotografia, perché il messaggio lo potrete inserire dopo attraverso le varie applicazioni messe a disposizione sui computer o sui cellulari.

Intanto che TUTTI NOI ci mettiamo la faccia, stiamo già preparando il secondo flash mob che sarà un’autentica sorpresa.

Antonio Barcella