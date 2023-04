Pasqua nei musei, iniziative dal 7 al 10 aprile

Torna, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile 2023, il tradizionale appuntamento con “Pasqua nei Musei” l’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In questi giorni il Sistema Musei di Roma Capitale sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, con le collezioni permanenti e le mostre in corso, ad ingresso gratuito per i possessori della MIC Card, e con eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto).

I musei civici aperti sono: i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura, la Serra Moresca di Villa Torlonia e la Villa di Massenzio.

L’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è sempre gratuito per i possessori di MIC Card (escluso: la mostra Roma Medievale. Il volto perduto della città al Museo di Roma a Palazzo Braschi, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo Experience e gli spettacoli del Planetario di Roma, per cui è previsto invece il biglietto ridotto).

La MIC Card, che al costo di 5 euro permette a chi vive o studia nella Città Metropolitana di Roma l’accesso gratuito e illimitato per un anno a 18 Musei del Sistema di Roma Capitale e a 27 siti archeologici della città, nel frattempo è diventata anche digitale e può essere acquistata e gestita totalmente online attraverso il nuovo sito miccard.roma.it e la MIC Card app. È inoltre possibile regalarla, nell’edizione MIC Card Gift, come speciale sorpresa pasquale per amanti della cultura.

Nel corso del periodo pasquale sarà anche possibile visitare alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (gratuito con la MIC Card) e il percorso integrato dei Fori Imperiali.

Tutte le iniziative in programma per Pasqua nei musei