Passeggiata a piedi a villa Torlonia

Una nuova iniziativa gratuita di passeggiata a piedi, per scoprire un percorso sicuro e ciclo pedonale per raggiungere villa Torlonia partendo dal Parco delle Valli.

L’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ ha organizzato un evento gratuito di passeggiata a piedi ed al tempo stesso scoprire alcuni aspetti storici del percorso e della Villa.

Una domenica particolare, e come in tutte le iniziative di questa associazione non profit, si tornerà a casa felici per aver trascorso una domenica all’insegna di nuove amicizie, della storia e del benessere salutare.

Appuntamento domenica 19 maggio 2024 al parco delle Valli entrata di via Val D’Ala 19, ore 09.30.



