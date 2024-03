Passeggiata a piedi, sulle orme del fiume Aniene

Seguire le orme del fiume, ma soprattutto tutta la biodiversità che troviamo sulla sponda, così possiamo riassumere la nuova e bellissima iniziativa gratuita che ha organizzato l’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro APS (https://concadororoma.blogspot.com/), per far conoscere la riserva naturale dell’Aniene, lato parco delle Valli, ed il secondo fiume di Roma: l’Aniene.

Una passeggiata a piedi di circa 5 chilometri adatta a tutte le persone, per trascorrere una domenica mattina all’insegna del contatto con la natura, della conoscenza e di nuove amicizie.

In collaborazione con l’ente RomaNatura all’evento saranno presenti i guardia parco dell’ente regionale RomaNatura, collaborazione nata da un incontro precedente al parco delle Valli con il commissario dell’ente, dott. Marco Visconti, per conoscere la realtà associativa di quartiere.

L’appuntamento per domenica 10 marzo è alle ore 10.00 al parco delle Valli: entrata di via Val D’Ala 19, dove sono presenti i giochi per i bambini ed il centro anziani.

Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo.

