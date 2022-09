Passeggiata a piedi sulle orme del fiume Aniene

Tornano dopo la pausa estiva ed in occasione della prima domenica della stagione autunnale gli eventi organizzati dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS http://concadororoma.blogspot.com/2022/09/evento-gratuito-di-passeggiata-piedi.html per scoprire la natura e non solo.

Per domenica 25 settembre alle ore 10.00 una passeggiata a piedi nella riserva naturale dell’Aniene, su un percorso di circa 5 km adatto a tutti, giovani, famiglie ed anziani potranno conoscere il fiume Aniene ed alcuni angoli storici.

Un modo per conoscere una riserva naturale in un contesto urbano come la città di Roma, scoprendo la bellezza che regala la natura.

Appuntamento per domenica 25 settembre ore 10.00 all’entrata del parco delle Valli, di via Val D’Ala 19, vicino al centro anziani e area giochi bambini.