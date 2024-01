Passeggiata ambientale nel quartiere Tor Tre Teste

Mi ha telefonato Domenico, che abita in viale Alessandrino, “ciao Attilio ho letto su Abitare A l’articolo sulla Passeggiata ciclo turistica ambientale nel quartiere Alessandrino, non vorrai vincere facile!

Vorrei che facessi un articolo anche sul quartiere di Tor Tre Teste, che non sta meglio del nostro, sarebbe perfetto se riuscissi a documentare lo stato del decoro urbano ambientale di tutti i quartieri della nostra città, anche dei rioni di Roma”.

Questa volta non ho utilizzato la bicicletta per percorrere le vie di Tor Tre Teste, ma ho utilizzato le scarpe da runner, riposte nella scarpiera da quando non corro più.

Oggi 26 gennaio 2024 ho camminato per un paio di ore, percorrendo una decina di chilometri di strada asfaltata, tra vie principali e trafficate e altre più piccole, ma con meno macchine.

Secchioni dell’immondizia, alle 11 del mattino, svuotati. C’era, però, un po’ di immondizia residua intorno ai secchioni.

Anche a Tor Tre Teste ho intravisto un bel materasso, appoggiato ad una parete di uno stabile e uno stendino per i panni.sotto un secchione dell’immondizia.

Per equità siamo partiti con un 6 e mezzo, come voto.

Siamo successivamente passati al 5, dopo aver visto il perdurante degrado di largo Cevasco residui di lavori edili di fianco alla casetta ACEA, un mese fa erano sullo sterrato del parco Palatucci.

Il residuo dell’incendio dell’estate scorsa ha “perso” solo il recinto pollaio; è però spuntato un divano di fianco alla solita piccola roulotte: si sono aggiunte delle cassette di legno con residui di frutta e verdura, ormai macerata.

Un chilometro e a via di Tor Tre Teste c’è, da circa un mese, una discarica di materiale ingombrante. Rimarrà in quel posto per parecchio tempo, il materiale è stato gettato all’interno del ciglio stradale.

Il voto scende a 4.

Arriviamo a via Aldo Baima, per confermare il 4, troviamo sporcizia varia con pannello di legno e botanica al macero e a favore del bello e cattivo tempo.

Successivamente ci vediamo costretti ad abbassare il voto di totale insufficienza, arriviamo a un brutto 3, prima e dopo il sottovia di Davide Campari, tanta sporcizia e fogliame secco di fianco al muro..

Per concludere, in via Aristide Staderini, c’è un mobiletto di frigo di fianco ai secchioni.

Non abbiamo fotografato, volutamente, lo stato di perdurante abbandono del giardinetto di via Francesco Tovaglieri, fronte laghetto delle paperelle. SIc, Sic.

Leggendo l’articolo e guardando le foto, commentatelo tra voi, ma commentatelo anche con i vostri figli e/o con i vostri nipoti. Farete lezione di “educazione civica”.

Amministratori e politica? Anche senza un buon paio di scarpe d runner, si può passeggiare.

Camminando vedrete anche voi, e dal vivo, un quartiere non molto vivibile e, si spera, vi darete da fare.