Passeggiata in bici sulla pista ciclabile Nomentana

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS ha organizzato un evento gratuito aperto a tutti, per scoprire come raggiungere Porta Pia su un percorso interamente su pista ciclo pedonale senza la presenza di automobili e motorini.

L’iniziativa vuole far conoscere alle persone l’importanza della bicicletta e scoprire come raggiungere il centro di Roma in tutta sicurezza, una mattina all’insegna del divertimento e per fare nuove amicizie.

Come riportato nel sito dell’associazione qui http://concadororoma.blogspot.com/2021/11/evento-passeggiata-in-bicicletta-tutti.html il percorso è adatto a tutti, anziani e bambini.

Appuntamento per questa domenica, 14 novembre 2021, alle ore 09.30 entrata del parco delle Valli di via Val D’Ala 19, vicino al centro anziani di Conca D’Oro.