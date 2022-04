Patrimonio: Trombetti-Battaglia-Converti(Pd), superare delibera 140 e sposare modello del valore sociale

“Una grande partecipazione come quella manifestata oggi, 7 aprile 2022, in piazza del Campidoglio da oltre 70 associazioni che chiedono il superamento della Delibera 140 e un nuovo modo di valorizzare il patrimonio pubblico di Roma Capitale a scopo sociale e culturale, non solo va ascoltata ma va accolta nelle sue richieste attraverso un attento lavoro di cucitura tra norme e ridisegno della città”.

Cosi in una nota Yuri Trombetti, Erica Battaglia e Nella Converti, consiglieri capitolini del Pd. Bene quindi “hanno fatto le associazioni presenti -continua la nota- ad avanzare anche una proposta di superamento della Delibera 140 che, in questi anni, non solo ha prodotto ricalcoli di canoni eccessivi ma ha di fatto messo in ginocchio l’intero comparto associativo della città, spegnendo esperienze sociali e culturali preziose e sottovalutando uno dei cardini della riforma del terzo settore: il valore sociale di queste esperienze. Faremo nostre le proposte e forti della disponibilità dell’assessore Zevi, che ha già iniziato un lavoro di redazione della nuova norma, siamo certi di arrivare presto al superamento della delibera 140. È nell’interesse della città che abbiamo in mente: aperta, solidale, accogliente, con tanti ‘punti luce’ e culturalmente all’avanguardia”.