Pellegrinaggio del G.S.C. Tor Sapienza al santuario della Mentorella

Il G.S.C. Tor Sapienza Domenica 5 giugno 2022 ha organizzato come ogni anno il Ciclopellegrinaggio al Santuario della Mentorella giunto alla sua 40° edizione con la collaborazione del V Municipio .

Ogni anno è dedicato a persone del ciclismo come: Bartali, Pantani, Scarponi, Mondin, Vallorani, per ricordarne qualcuno di loro.

Questa edizione è stata dedicata ad Agostino Rossi uno dei fondatori di questa squadra ciclistica e ad Antonio Zanon presidente regionale della F.C.I.

La partenza è avvenuta dalla sede della squadra organizzatrice dalla Parrocchia S. Vincenzo De Paoli in via di Tor Sapienza 52 alle ore 7.30.

Al via moltissime Squadre: Tutti A Ruota, Bertucci, AS. Roma, Castellaccio, e naturalmente il G.S.C. Tor Sapienza. Il via veniva dato da Edoardo Annucci, Assessore del V Municipio. Il percorso: via di Tor Sapienza, Via Collatina, via Longoni, Via Prenestina, Palestrina, Castel S. Pietro, Capranica Prenestina dove veniva fatto Il ristoro grazie al nostro Corrado Pestrin e Isabella Claudi che si sono prodigati con grande generosità in modo che tutti i ciclisti fossero rifocillati.

Finito il ristoro si ripartiva per giungere al Santuario della Mentorella dove vi erano i Famigliari al seguito.

Il presidente Enzo Annucci ha ricordato le persone Agostino Rossi, Antonio Zanon e quanto hanno fatto per il Ciclismo. Dopo la santa messa è stata impartita la benedizione a tutti i partecipanti che sono accorsi anche con le famiglie. Si consegnava la targa a padre Adam,rettore del Santuario, che ha ringraziato

il G.S.C. Tor Sapienza per il suo impegno nel portare avanti questo Ciclopellegrinaggio tanto caro a Mons. Gian Battista Mondin che insieme a Bruno Vallorani e Gambacurta hanno dato vita a questa iniziativa .

Un ringraziamento va anche al comando dei vigili urbani del V Municipio per l’assistenza.