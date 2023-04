Per la Giornata della Terra festa grande a Mistica

Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’evento di ieri che ha preso spunto dalla Giornata Mondiale dedicata alla Terra. Il tutto si è svolto nella bella Location dell’ADS Equestrians Academy.

Al mattino c’è stata anche la visita del Presidente del Consiglio Municipale del V David Di Cosmo e dell’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci che hanno visitato ed hanno rivolto parole di apprezzamento per l’amore e la cura con cui l’ADS cura, allena ed ospita i suoi magnifici equini.

Di Cosmo e Annucci hanno anche visitato e ammirato la piccola serra realizzata in un angolo dell’area del Maneggio nella quale i volontari di “Alberi in Periferia” stanno coltivando e curando migliaia di piante che andranno a forestare e dare ombra e ossigeno nei Parchi ed aree verdi ad iniziare da quelle del Municipio V.

Appena concluso l’evento di Manuel dell’Accademy Equestruans, Luca e Alessio del CAPIT si sono messi al lavoro per organizzare un ancora più grande evento che si svolgerà in occasione del solstizio d’estate il 21 giugno prossimo. Nella stessa data si celebrerà la Giornata Mondiale della Musica e, in considerazione del saggio offerto con le esibizione di giovani e preparati cantanti, sarà di certo un nuovo successo.

Nello spettacolo si sono susseguiti: Marco Abbondanzieri di CLAMACULTS, i giovani di FRYDAY LAB laboratorio di musica di insieme, Osvaldo Bisello LE VOCI DEL CANTAGIRO.

Mirko Valeri e i VIA GREVE (Laboratorio di Musica Sociale Magliana 80), Furia Elettrica.

Hanno inoltre partecipato: PER FARE UN GIOCO (Laboratori di cartapesta), Carlo Infante, Gabriella Polizzi, Roberto De Luca di URBAN EXPERIENCE APS, Mirko Pascale THC coop sociale, Angelica Balducci LABORINTUS, Alessio Barbera CAPIT ROMA, Andrea Loreti di ALBERI IN PERIFERIA, Marco Castracane di EPTA CAPIT APS ETS, Ada Natali di MICIFELICI & CO.

