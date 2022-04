Per una Roma cardioprotetta

Ieri 7 aprile 2022 al CSA Sandro Pertini in via dei Frassini 57 si è svolta una importante e partecipata iniziativa dell’Associazione Planet Solidarietà e della Asl2 con Servizio di Cardiologia dell’Ospedale S. Pertini per portare il Municipio V ad essere Cardioprotetto.

Significativa la partecipazione del Presidente del V Municipio Mauro Caliste e di una classe della scuola elementare Pezzani di piazza dei Mirti.

Francesco Figliomeni nel suo intervento ha sottolineato che occorre perfezionare la Delibera di cui egli fu primo firmatario nella precedente amministrazione comunale di Roma a cui seguirono le firme di tutti i componenti del Consiglio e il voto all’unanimità nelle commissioni competenti, perché Roma diventi una città cardioprotetta.

E ciò ad iniziare dai plessi scolastici e da tutti gli uffici pubblici e in tutti i luoghi di maggiore affluenza che dovranno avere sia il Defibrillatore che volontari appositamente addestrati per l’utilizzo.

L’obiettivo è di arginare morti improvvise che con un intervento tempestivo potrebbero essere evitate.

https://fb.watch/cfuDGoobs9/