Periferie, Roma riparte dai quartieri: a Dragoncello il primo progetto partecipato

Trasformare distese di asfalto sottoutilizzate e “non-luoghi” dimenticati in vere agorà di quartiere, progettate non calandole dall’alto degli uffici tecnici ma ascoltando le richieste di chi le periferie le vive ogni giorno.

Parte da Dragoncello, nel territorio del Municipio X, la prima tappa del programma dei Progetti Partecipati di Periferia, il piano d’azione promosso dall’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale.

L’assemblea pubblica di avvio ha chiamato a raccolta residenti, associazioni e realtà parrocchiali per definire la trasformazione di uno spiazzo finora destinato unicamente alla sosta veicolare.

Il progetto di via Fattiboni: 900 metri quadri di verde, stalli e socialità

L’intervento pilota interessa direttamente un lotto di circa 900 metri quadrati situato in via Ottone Fattiboni:

Mantenimento e integrazione: La funzione di parcheggio non verrà soppressa, ma gli spazi saranno completamente riorganizzati e razionalizzati.

Arredo urbano e mobilità sostenibile: Il layout integrerà nuove aree verdi, sedute per il riposo e la conversazione ed attrezzature per il parcheggio delle biciclette, creando un punto di aggregazione sicuro per famiglie, bambini ed anziani.

Il Metodo R.O.M.A.: La progettazione applica il disciplinare partecipativo Riconoscere, Operare, Mantenere, Ascoltare, finalizzato a condividere ogni scelta con il tessuto sociale locale.

L’assessorato: “Basta solitudini, ricostruiamo l’identità comunitaria”

“L’obiettivo è restituire ai quartieri spazi aperti, liberi e fruibili nei quali incontrarsi e costruire relazioni” ha spiegato l’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia. “A Roma l’espressione ‘ci vediamo in piazza’ si usa forse meno che nei piccoli comuni, ma anche nei nostri quartieri la piazza è l’anima dell’identità territoriale. Siamo partiti da Dragoncello accogliendo un’esigenza espressa proprio dagli abitanti”.

L’esponente della giunta capitolina ha poi sottolineato la valenza sociale dell’operazione: “Costruire uno spazio pubblico significa rafforzare fin da subito i legami tra cittadinanza, parrocchie e tessuto associativo. Senza questi interventi rischiamo di vivere, pur all’interno di quartieri molto popolosi, ciascuno isolato nella propria individualità”.

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