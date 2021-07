Pessimo servizio Ama in via Prenestina

Il farmacista Stefano Federico ci segnala: “Ieri 21 luglio 2021, i cassonetti erano pieni, oggi 22 luglio i cassonetti sono vuoti, segno che quelli dell’Ama sono passati, ma hanno lasciato un mare di rifiuti fuori, tra cui un frigorifero (allucinante che qualcuno l’abbia lasciato lì e nessuno se ne sia accorto!)

Intanto oggi ecco anche la bolletta Ama che ho appena ricevuto (e pagato). Ovviamente la cifra è semestrale, ma ad ogni buon conto salata, in considerazione del disservizio…

È giusto che dopo aver pagato questo importo dobbiamo trovarci difronte alla farmacia tutta questa immondizia?”

“Segnalo anche – aggiunge Stefano Federico, il farmacista di via Prenestina 692 – che quando deposito i cartoni fuori dalla farmacia (in teoria me l’hanno ordinato quelli dell’Ama di farlo, assicurando un loro passaggio per la raccolta 3 volte a settimana)- La realtà invece è che possono restare lì anche a marcire per tre mesi (nessuno è mai passato, ho fatto la prova). È giusto pagare per un servizio così? Senza che si faccia il solito scaricabarile: è possibile conoscere chi sono i dirigenti responsabili di questo scempio? Il consigliere comunale Figliomeni addebita il pessimo servizio interamente alla Raggi, ma io penso che si tratti sempre di responsabilità condivise condivise. Quindi è giusto che i cittadini conoscano i nomi dei responsabili.