Piano Utilizzo Arenili, aperta la consultazione

È aperta la consultazione per la Valutazione Ambientale Strategica del P.U.A – Piano Utilizzazione Arenili di Roma Capitale.

Il P.U.A. è il regolamento diretto a promuovere e sostenere la riqualificazione ambientale delle Aree Demaniali Marittime del territorio costiero del litorale romano e mira a riqualificare, in particolare, i tratti di costa che versano in stato di degrado, garantendo contestualmente il diritto all’accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché l’utilizzo eco-compatibile in termini di sviluppo turistico, ricreativo e sportivo delle suddette aree.

L’Avviso pubblico, pubblicato lo scorso 16 Gennaio 2024 su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sull’Albo Pretorio capitolino e sulla pagina dedicata del Dipartimento Programmazione e attuazione Urbanistica, prevede la possibilità per chiunque, entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione, di prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Terminata la fase di consultazione, il procedimento di approvazione del Piano proseguirà con la fase di valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione stessa, al termine della quale l’autorità competente formulerà il parere motivato sulla compatibilità ambientale del Piano e Roma Capitale provvederà all’eventuale revisione del Piano e del Rapporto Ambientale. Il Piano così modificato, verrà adottato definitivamente per essere poi sottoposto a Conferenza dei Servizi Decisoria e alla successiva fase di approvazione.

Al fine di favorire un’ampia partecipazione alla consultazione e fornire le indicazioni operative ai cittadini interessati, l’Assessorato all’Urbanistica ha organizzato un’assemblea pubblica che si terrà entro la fine del mese di Gennaio 2024.