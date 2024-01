Piantati 32 alberi a Tor Tre Teste

L’assessore Edoardo Annuccia al verde e l’assessore alla scuola Cecilia Fannuzza presenziato alla piantumazione di 22 alberi disposti in tre filari davanti alla scuola di via Olcese

Si resta in attesa della futura piazza con la speranza di vedere nuovi giochi per i bambini e nuove panchine per le mamme.

Nella mattinata di oggi 29 gennaio sono anche stati piantati altri 10 alberi in via dei Berio davanti all’ufficio postale, dove gli alberi vecchi erano stati via via abbattuti nel corso degli anni.