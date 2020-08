In piazza del Quadraretto occorrono misure urgenti contro il degrado. Serve in particolare un urgente controllo sanitario e di sicurezza, maggiore attenzione di Carabinieri, Polizia di Stato, Municipale.

Lo chiedono i cittadini, i commercianti, le associazioni.

Il VII Municipio, il Comune, La Regione, la ASL non continuino a far finta di non sapere.