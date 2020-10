Piazza delle Giunchiglie, quell’area giochi è una vera trappola

Possiamo tranquillamente affermare che l’area giochi di piazza delle Giunchiglie, grande un migliaio di metri quadri pista proprio davanti alla storica Scuola Elementare Fausto Cecconi, di Centocelle è tra le più frequentate non solo del Municipio V. È però anche tra le più insicure, sia all’interno che sui marciapiedi esterni.

Sollecitati da diversi genitori e da cittadini del Quartiere non potevamo far mancare il nostro ormai consueto video che accompagna i nostri articoli, specialmente quando andiamo a segnalare problemi inerenti l’ambiente e la sicurezza. Nel video anche la testimonianza di uno dei cittadini che ci hanno segnalato i problemi.

https://www.facebook.com/abitarearoma/videos/350270712907144

Problemi che porteremo, come detto nel video, all’attenzione dell’Assessore Stefano Cicerani subentrato al dimissionato Pulcini e all’Assessore ai LL.PP. Roberta Capoccioni, certi che con un po’ di buona volontà cercheranno sicuramente di risolvere, in quanto riguardano in primo luogo la sicurezza di bambini e adulti e inoltre almeno visivamente non dovrebbero impegnare più di tanto le casse municipali. Buche, radici e travertino sconnesso sui marciapiedi esterni e all’interno dell’area giochi radici affioranti e mancanza di illuminazione che tra l’altro allungherebbe ai bambini la possibilità giocare e in assoluta sicurezza. Mancano pochi mesi al rinnovo del Consiglio Municipale, ma come detto pensiamo che l’impegno economico per mettere in sicurezza sia il marciapiede che l’area giochi, sia esiguo… da qui una certa dose di ottimismo perché l’area venga messa in sicurezza !