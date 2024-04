Piazza Santa Croce in Gerusalemme, riqualificazione del verde della grande aiuola

Roma Capitale, Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con l’Associazione Garden Club Giardino Romano, ha presentato il progetto di riqualificazione della grande aiuola di Piazza Santa Croce in Gerusalemme. La facciata della Basilica sarà incorniciata dalle palme e lo spazio verde sarà arricchito con melograni e spiree bianche.

L’intervento ha previsto la ripiantumazione di quattro palme ad opera del Servizio giardini di Roma Capitale e la messa in posa delle altre specie arboree, donate dall’associazione in occasione della Giornata dei Giardini, in ottica di partnership pubblico-privato.

Grazie alla riqualificazione, l’area verde riacquisirà il suo disegno originale, rinascerà con le alberature storiche come porta di accesso alla Basilica e come punto di partenza di un nuovo corridoio verde fino a San Giovanni, importante anche in chiave Giubileo.

