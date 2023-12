Piazza Venezia, completati interventi su pini e cipressi

Si sono finalmente concluse in tarda mattinata di oggi (Domenica 3 Dicembre 2023) gli interventi sugli alberi a rischio a piazza Venezia e piazza dell’Ara Coeli.

Abbattuti, come programmato, 4 cipressi e 5 pini.

Intervento reso necessario da quanto emerso dalle prove speditive, VTA (Visual tree assesment) e strumentali eseguite su tutti gli alberi dell’area.

I controlli erano stati effettuati sia dagli agronomi incaricati sia dagli esperti del Servizio Giardini capitolino.

Rimangono sulla piazza 16 pini e 6 cipressi, un numero che verrà integrato a breve con la messa a dimora di nuovi pini.

“Abbiamo terminato un intervento opportuno per tutelare l’incolumità pubblica e a breve seguirà la messa a dimora di 50 nuovi pini.

La scorsa settimana con una variazione di bilancio, la Giunta capitolina ha destinato risorse sufficienti per l’acquisto delle piante destinate sia alla piazza sia al Colle capitolino in accordo con le indicazioni della Sovrintendenza capitolina e della Soprintendenza di Stato”, spiega l’assessora all’Agricoltura. Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

Sempre sotto la direzione di esperti agronomi sono state eseguite delle potature di bilanciamento per contenere l’inclinamento di due pini ed evitarne l’abbattimento.

Gli esemplari saranno costantemente monitorati grazie all’impiego di uno strumento specifico, l’inclinometro, per verificarne tenuta e stabilità.