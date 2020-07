Piazza Venezia: Patrimonio ambientale senza manutenzione causa pericoli e danni di immagine per Roma

Ennesimo albero caduto su un’auto in transito, e fortunatamente il conducente della vettura e’ rimasto ferito non gravemente, riuscendo poi ad uscire dall’abitacolo. È accaduto ieri 27 luglio 2020 a Roma in pieno centro, fra piazza Venezia ed il Campidoglio. Nell’esprimere solidarietà e l’augurio di pronta guarigione al malcapitato automobilista, condanniamo ancora una volta la gestione del verde e degli alberi della Capitale da parte della maggioranza guidata dalla Sindaca Raggi.

“La continua caduta di alberi e rami – dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, neo responsabile delle Politiche ambientali di Forza italia di Roma e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale – non sono ascrivibili solo al maltempo o alla casualità, sarebbe ormai opportuno una accurata indagine sulle responsabilità di chi da anni non ha effettuato la dovuta manutenzione. Quest’oggi ancora una volta, un albero è caduto nelle strade della Capitale, in pieno centro nei pressi di Piazza Venezia e fortunatamente non ha causato una tragedia ”.”I numerosi incidenti avvenuti nel corso di questi ultimi anni a Roma, che hanno causato episodi gravissimi, in alcuni casi con feriti e danneggiamenti di autovetture, sono avvenuti sia con condizioni meteo favorevoli che in caso di pioggia o di vento. È la dimostrazione che i circa 330.000 esemplari di alberi presenti nella Capitale sono stati abbandonati senza alcuna cura ed adeguato monitoraggio, mettendo in serio pericolo i cittadini e la vita degli stessi alberi, dalle periferie al centro storico “.

“Da questa Giunta abbiamo ascoltato nel tempo assicurazioni e programmi caduti

nel vuoto ma nulla è stato concretamente realizzato e gli alberi ed i rami continuano a cadere. Da parte nostra – conclude Benvenuti – sollecitiamo

ancora una volta un diverso intervento nei confronti dell’ambiente e del verde presente nella città che deve poter nuovamente diventare una risorsa e non più un pericolo, difendendo la salute e la sicurezza dei cittadini, come l’immagine della Capitale ancora una volta colpita negativamente da un deprecabile incidente”.