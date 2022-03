Piazzale Loriedo e le carpe gioia dei bimbi di Colli Aniene

Questa mattina, 4 marzo 2022, mi sono fermato pochi minuti a fotografare dall’alto la vasca piccola laterale del giardino di Piazzale Loriedo, piena zeppa di coriandoli.

Evidentemente i bambini piccoli che ve li gettano non sono accompagnati dai genitori. Ma non è di questo che volevo parlare, ma della belle carpe Koi che vivono nella vasca. In quei pochi minuti è arrivato un babbo col figlioletto. Servendosi di un bastone ha fatto uscire i pesci allo scoperto, per la gioia del bambino. Mi ha detto che gli ha comprato un pesciolino rosso, tanto il figlioletto si era entusiasmato nel vedere le carpe. Dopo un po’ è arrivata una nonna con una bambina curiosissima anche lei di vedere le carpe.

Così mi sono chiesto quanti bambini nell’arco della giornata si avvicineranno alla vasca per scorgervi i grossi pesci. Ora, a quanto leggo su alcuni giornali locali, sembra che il Comune abbia intenzione di portar via le carpe, per sistemarle in un luogo più idoneo. Ma se le belle carpe, nonostante il continuo abbandono in cui sono venute a trovarsi le fontane, vivono benissimo (non ne è morta nessuna, e sono in piena forma) da ben sei anni, per quale recondito motivo adesso non stanno più bene dove si trovano?

La nuova amministrazione teme di fare ancora peggio di quelle precedenti? Ad ogni modo, se le carpe, che tra l’altro costano un occhio della testa, saranno portate via con dispiacere mio e sicuramente di molti, grandi e piccini, vogliamo sperare che il Comune ci faccia sapere il luogo preciso della nuova sistemazione.