Piccoli Giganti onlus: tante iniziative di solidarietà sul territorio

C’è un’associazione a Colli Aniene che si occupa prevalentemente di ragazzi ma sostiene al tempo stesso tante iniziative sociali. Famosa per la sua discrezione, è più importante fare che apparire, l’associazione Piccoli Giganti onlus non si è tirata indietro neanche di fronte al conflitto in Ucraina ed ha organizzato un tir destinato alla nazione invasa contenente beni di prima necessità, alimenti e medicinali che hanno raccolto insieme ad altre associazioni.

Anche in occasione della Festa della Donna, questa associazione ha voluto fare qualcosa di straordinario che non si limitasse agli auguri di rito. Hanno affisso sulle vetrine dei negozi di Colli Aniene 50 disegni dei bambini che hanno inviato al quartiere il loro messaggio positivo sulla violenza perpetrata verso il genere femminile.

“Abbiamo coinvolto i ragazzi della scuola secondaria Tullio De Mauro – scrive in un post la Presidente dell’associazione Luigina Basilici – sul tema della violenza sulle donne. I ragazzi hanno realizzato dei disegni bellissimi che i negozianti di Colli Aniene esporranno nelle loro vetrine per tutta questa settimana.

Ringraziamo i ragazzi della scuola, la Preside Patrizia Tozi e la vicepreside Mariangela Albanese di essere sempre al nostro fianco nelle iniziative che proponiamo. Un grazie speciale alla professoressa Laura Ferrulli per la passione che trasmette nei suoi ragazzi. E un enorme grazie enorme a tutti i negozianti…tutti gentilissimi e disponibili…veramente grazie.”

Ma l’associazione Piccoli Giganti non si è fermata qui. Fra tutti i disegni dei ragazzi ne hanno scelto uno riportando l’immagine su una delle panchine del parco Tozzetti grazie anche all’aiuto dell’associazione “Gli Amici del Parco A. Tozzetti” che manutiene a proprie spese e con il proprio lavoro questo parco. È poi stata affissa una targa sulla panchina donata dalla One Servizi.

A noi non ci resta che complimentarci con il piccolo artista per lo splendido disegno che ora tutti possono ammirare e con gli altri ragazzi della scuola secondaria Tullio De Mauro che hanno realizzato gli altri disegni. Ma un grazie speciale va all’associazione Piccoli Giganti onlus per la loro presenza a fianco dei nostri ragazzi e per le iniziative che porta avanti sempre con discrezione.