Piergiorgio Benvenuti in ospedale a causa di una buca a Marconi

“Camminare a Roma è sempre più difficile, anzi pericoloso. Non solamente transitando in bicicletta, in moto o in automobile, ma anche a piedi. In queste ore anche il sottoscritto mentre semplicemente camminava su un marciapiede nel quartiere Marconi, in XI Municipio, è rovinosamente caduto sino a dover ricorrere alle cure dell’ospedale per un forte trauma ad una caviglia ed in altre parti del corpo. Ne avrò al momento per dieci giorni, con un piede immobilizzato, l’obbligo di deambulazione con le stampelle, per poi tornare al controllo clinico in Ospedale e sottopormi a successive ed eventuali terapie”.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, ex Presidente di Ama, oggi Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e Coordinatore della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma.

“Una semplice passeggiata nella città di Roma, ormai totalmente abbandonata per quanto riguarda la manutenzione delle strade e dei marciapiedi può diventare estremamente pericoloso. Lo sostiene il sottoscritto che pratica costantemente un’arte marziale come il Judo eppure ha avuto una conseguenza estremamente spiacevole cadendo in una delle tante buche presenti sui marciapiedi. Ho deciso oggi di renderlo noto per gli altri, infatti mi chiedo cosa sarebbe accaduto se al mio posto ci fosse stata una persona anziana, un disabile, una donna in gravidanza?”.

“È ora che questa amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi si faccia da parte, non è stata in grado minimamente di governare la Capitale, neanche per le attività di ordinaria amministrazione e lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti. Il patrimonio ambientale da risorsa si è trasformato in un pericolo con le costanti cadute di rami e alberi – prosegue Benvenuti – le piste ciclabili sono anch’esse abbandonate, le strade ed i marciapiedi rappresentano un pericolo. Dovrò rimanere fermo per dieci giorni – conclude Benvenuti – ma un analogo evento per una persona più “fragile” avrebbe avuto ben altre conseguenze”.