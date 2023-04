Pietralata: 25 Aprile per non dimenticare

In Via del Peperino alle ore 10.30 del 25 aprile 2023 si è raccolta una piccola folla per celebrare, davanti alla lapide che ricorda il loro sacrificio, i partigiani di Pietralata che si opposero al dominio nazifascista.

Erano presenti politici del IV Municipio e le associazioni vera anima di questa manifestazione. Sono intervenuti durante la commemorazione l’Assessore di Roma Capitale Andrea Catarci, per il IV Municipio l’Assessore Maurizio Rossi, Flavia Grazia dell’ANPI e Alberto Urbinati presidente dell’Associazione Liberi Nantes.

Una commemorazione molto sentita ed a tratti toccante come durante il racconto di Lamin Saho, membro di Liberi Nantes e mediatore sociale nella Croce Rossa.

L’oratore ha voluto far capire quanto la libertà sia preziosa, talmente preziosa che va ogni giorno preservata in rispetto di chi ha perso la vita per averla.

Un incontro molto forte quindi che ha voluto ricordare che dimenticare il passato buio della nostra storia può avere solo la conseguenza di riviverlo.

La manifestazione si è poi spostata presso il Campo XXV Aprile di Pietralata per il pranzo sociale organizzato per la giornata.

Daniele Bianchini