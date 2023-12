Pietralata, al via intervento decreto clima

Ha preso avvio nelle due aree di Via del Tufo e Via Giulio Curioni a Pietralata, nel municipio IV, l’intervento di forestazione urbana previsto nell’ambito del Decreto Clima n.111, convertito dalla legge n.141 del.12.12.2019, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e di contribuire al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici.

L’intervento, che interessa complessivamente un’estensione di circa 5 ettari, prevede la messa a dimora, nella stagione 2023-24, di oltre 1300 alberi e arbusti tra cui frassini, querce, pioppi, aceri, olmi, ligustri, biancospini e sanguinelle.

“Con questo secondo intervento a Pietralata, che riqualificherà ambientalmente aree ad oggi senza vocazione, portiamo avanti le forestazioni avviate con i fondi del Mase, immaginate diversi anni fa ed ora in via di realizzazione. Dopo la messa a dimora delle piante nella zona Torre Spaccata-Torre Maura in via delle Canapiglie, avviata ai primi di dicembre, e con il prossimo intervento a Casal Brunori in partenza nelle prossime settimane, completeremo le tre forestazioni Decreto Clima che contribuiscono in modo importante agli obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati come metropoli in termini di miglioramento della qualità dell’aria, mitigazione delle temperature, riduzione delle disuguaglianze ambientali e impulso alle azioni di adattamento climatico” dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

“Con questo intervento di forestazione nell’ambito del Decreto Clima prosegue l’impegno dell’amministrazione nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico e per la qualità dell’aria. Le oltre 1300 essenze di via del Tufo e via Curioni sono un ulteriore grande patrimonio per i romani e le romane, oltre che un investimento sul futuro“, commenta il Presidente della Commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri.

“Sono lieto di annunciare che questa mattina è partito il progetto di riforestazione urbana a Pietralata che porterà notevoli vantaggi per tutta la nostra comunità. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’inquinamento e fornire un ambiente più salubre e vivibile, elementi fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere. Continueremo a lavorare per promuovere iniziative simili che migliorino la qualità della vita nel nostro Municipio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. L’impegno è creare un futuro sempre più green, consegnando un mondo sostenibile alle generazioni future“, aggiunge il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti.