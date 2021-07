Pietralata. Sei fotogrammi dall’abbandono del territorio

Qui di seguito con otto fotogrammi vorrei illustrare alla attuale Sindaca nonché commissaria del IV municipio e in subordine alla gentile delegata della stessa Roberta Della Casa, l’incresciosa situazione in cui versa quello spazio-parcheggio che a Pietralata, recentemente è stato sede provvisoria di un drive in Covid.

Va detto che, in quel periodo il luogo ha goduto di una discreta pulizia.

A causa delle necessarie precauzioni anti Covid, è stato precluso il percorso riservato ai pedoni per andare e tornare dalla metro di Ponte Mammolo. (I pedoni, poveri e sfigati, possono sempre arrangiarsi…)

Da alcuni giorni però il Drive in è stato smantellato. Ma il passaggio pedonale resta chiuso e quindi i pedoni sono costretti a continuare ad incamminarsi pericolosamente e allungando il tragitto nell’ingresso riservato alle auto e da qui incamminarsi verso la stazione Metro oppure ritornare dalla stessa.

I pedoni, tra i quali chi scrive, chiedono di ripristinare il passaggio in sicurezza.

Intanto porgo all’attenzione della Sindaca e della delegata queste foto che rappresentano l’avvio di una devastazione ai gabinetti appena risistemati in favore degli operatori sanitari e pazienti e di altre attrezzature.

Intanto i tigli hanno unificato chiome e polloni e certamente fanno non certa bella mostra di sé.

Scettici circa un intervento di Comune e Municipio, siamo pronti ad elogiare gli stessi in caso contrario.