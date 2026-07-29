Più bus per i pendolari, Cotral potenzia le corse verso Roma: nuovi collegamenti diretti da Cassino e dai Monti Prenestini

Un’iniezione di corse rapide prima dell’alba e collegamenti potenziati per accorciare le distanze tra le province del Lazio e la Capitale.

A partire da lunedì 3 agosto, la rete del trasporto pubblico extraurbano Cotral mette in campo una serie di nuovi servizi diretti e un sensibile rafforzamento delle tratte strategiche a beneficio delle migliaia di pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si spostano verso Roma.

L’operazione punta a intercettare in particolare le esigenze di chi deve raggiungere i luoghi di lavoro o di studio nelle primissime ore del mattino, riducendo i tempi di percorrenza grazie all’utilizzo delle direttrici autostradali.

La novità di maggior peso riguarda l’attivazione del collegamento diretto Cassino–Roma Termini via autostrada A1. Un servizio veloce pensato per scavalcare il traffico e garantire l’arrivo nel cuore della città prima dell’apertura degli uffici:

Da Cassino a Roma Termini: Partenza feriale alle 04:50 con arrivo stimato nel piazzale della stazione alle 06:35. La corsa di ritorno farà il percorso inverso con partenza da Roma Termini alle 17:00 e arrivo a Cassino alle 18:45.

Si rinnova profondamente anche l’offerta per l’area dei Monti Prenestini grazie al nuovo itinerario Genazzano–San Vito Romano–Pisoniano–Roma Termini:

Dai Monti Prenestini a Roma Termini: Il bus prenderà il via da Genazzano alle 04:15 per giungere a Termini alle 05:35. Il rientro serale è fissato con partenza da Roma alle 18:45 e arrivo a Genazzano alle 20:15.

Il piano di riorganizzazione tocca da vicino anche i comuni dell’Alta Valle dell’Aniene. La linea Rocca Santo Stefano–Roma Termini, già molto utilizzata dagli utenti del territorio, viene potenziata con due nuove corse e vedrà l’estensione del servizio dal lunedì al sabato (superando la precedente limitazione ai soli giorni feriali):

I nuovi orari sulla tratta Rocca Santo Stefano–Roma:

Andata: Partenza da Rocca Santo Stefano alle 04:05 e arrivo a Roma Termini alle 05:35;

Ritorno: Partenza da Roma Termini alle 20:15 con arrivo nel comune montano alle 21:45.

Inoltre, sempre a far data dal 3 agosto, anche il pacchetto di corse sulla direttrice Segni–Colleferro–Roma Termini verrà esteso all’intera settimana dal lunedì al sabato, garantendo una copertura più omogenea anche nel weekend per il quadrante sud della provincia.

Un passaggio che i vertici di Cotral rivendicano come parte di un piano strutturale di ammodernamento dell’offerta.

«L’incremento dell’offerta rappresenta un passo concreto verso una maggiore accessibilità dei territori serviti, in risposta alla domanda crescente di mobilità verso Roma nelle fasce orarie di maggiore utilizzo. Le nuove corse, insieme al potenziamento dei servizi già esistenti, si inseriscono in una strategia più ampia, definita con il Direttore Generale Enrico Dolfi, volta a rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, capillare e vicino alle esigenze delle comunità locali.» Manolo Cipolla, Presidente di Cotral

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