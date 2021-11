Plastica e cartone sono una risorsa e non un rifiuto

In tanti pensiamo che non avremmo scommesso un centesimo sul fatto che, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, la situazione del decoro e del degrado romano potesse avere dei miglioramenti decisi se non dopo un lasso di tempo ragionevole.

Una cosa però ci saremmo aspettato e cioè che un cambio di passo almeno nei confronti di quei servizi che danno ad Ama SpA la possibilità di aver introiti, con la contemporaneità tra l’altro di alleggerire la situazione dei rifiuti in strada.

Sul fronte del decoro e dell’igiene c’è poi la questione del passaggio, contestualmente a quello dei camion compattatori per lo svuotamento dei cassonetti, dei camioncini con personale al seguito per la verifica, la rimozione dei sacchetti rimasti a terra e le eventuali e necessarie sanificazioni.

Alleghiamo in questo articolo un eloquente book fotografico di alcune strade di Centocelle peraltro simili alle restanti di tutto il Municipio V e non solo.

Non credo che per dare una concreta risposta a quanto viene mostrato servano risorse aggiuntive, ma solo verificare già da ieri del perché accada questo.

Ci sono sabotatori o collusioni con il malaffare che da sempre gira intorno al succulento mondo dei rifiuti? Rifondare l’AmA SpA è un atto dovuto nei confronti di tutti ad iniziare da chi la TARI la paga.

Stamattina in una trasmissione in Tv è anche stato detto che l’Azienda vanta CREDITI non riscossi per oltre 600milioni di euro; è vero?

E gli evasori della TARI sono ancora i 500mila che denunciava l’ex Sindaco Ignazio Marino durante il suo breve mandato?

In attesa di risposte ecco alcune mortificanti foto del 14 novembre 2021.