Sabato 17 febbraio 2024 ore 17-20 presso la Sala Italia dell’UNAR in via Ulisse Aldrovandi 16 si terrà Poeti in dialetto a Roma 2024, incontro e reading riservato ai poeti nei dialetti d’Italia residenti nella Capitale.

L’evento è promosso dall’Associazione Periferie e da Lend Roma con l’adesione dell’UNAR (Unione Associazioni Regionali di Roma e del Lazio), dell’Associazione dei Sardi di Roma “il Gremio”, dell’Associazione Pugliese di Roma, della Famiglia Romagnola, del Fogolar Furlan, dell’Associazione dei Lucani a Roma, dell’Associazione degli Umbri, della Società Umanitaria e dell’A.p.s. Polvere di Stelle.

Saluti: Vincenzo Luciani (Associazione Periferie), Cristina Polli (responsabile gruppo Lend Roma), Antonio Maria Masia (Presidente dell’UNAR)

Introduce e conduce: Anna Maria Curci (Gruppo Lend Roma, redazione rivista “Periferie”)

Interventi musicali del Coro Prisma diretto dal M° Paolo Tagliaferri

Al termine delle letture poetiche è previsto uno spazio aperto alle domande dei partecipanti ai poeti. L’incontro è aperto ai docenti come parte del corso di formazione gratuito “Poesia e plurilinguismo: la poesia nei dialetti e nelle lingue locali”. Dettagli nel modulo di iscrizione.

Lend – lingua e nuova didattica, ente accreditato per la formazione dei docenti, rilascerà atte-stato di frequenza. Info: gruppolendroma@gmail.com

Modulo di iscrizione: https://forms.gle/ZowQm3BwVZxmcvm6

Per info e prenotazioni: 3407956470