Polo Civico Esquilino Poléis: “Bene sperimentazione in altri 4 Municipi, ora aprire tavolo di confronto e condivisione”

Il Polo Civico Esquilino Poléis, nato da due anni e che al momento aggrega 38 realtà associative formali e informali che operano nel Rione Esquilino, apprende con interesse e apprezzamento la decisione del Comune di Roma di destinare 100 mila euro per avviare esperienze analoghe in altri Municipi e quartieri della Città.

Il Polo Civico Esquilino è la prima sperimentazione partita a Roma interamente dal basso, stimolando l’adesione, la collaborazione e la co-progettazione tra tante realtà che già operano sul territorio da anni e che contano centinaia di attivisti e volontari. Ha potuto contare finora sull’importante supporto del Municipio Primo che ha messo a disposizione una sede per realizzare le attività del Polo e del CSV Lazio che ci ha sostenuto su diverse iniziative e ha accompagnato il processo di formalizzazione della nostra realtà.

Oggi, a distanza di quasi due anni dalla sua formazione, il Polo Esquilino è formalmente costituito in ETS di secondo livello e ha realizzato per due edizioni il Festival delle Liberazioni in piazza Vittorio e in altre zone del Rione, in ultimo con una tavolata sociale cui hanno partecipato 450 persone; ha aperto uno sportello sociale a supporto di chi a bisogno per problemi di salute, abitativi e di prima necessità; ha tenuto un dialogo costante con la Asl di riferimento allo scopo di rafforzare la rete di mutualismo sul territorio; ha seguito le vertenze della Polveriera a Colle Oppio e di via Giolitti insieme ai comitati di quartiere; ha sostenuto iniziative per la pedonalizzazione di via Bixio; sta procedendo con la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili e solidali nel quartiere. Tutte azioni dedicate a rafforzare la comunità locale, a servizio delle persone e in un dialogo costante con le Istituzioni.

Per il futuro prossimo, il Polo Esquilino è impegnato ad aprire la propria sede nel Rione; reperire risorse per progredire nel percorso di consolidamento e avviare un laboratorio di partecipazione; aprire un Emporio Sociale e Solidale; valorizzare i beni comuni non utilizzati per progetti di co-housing sociale destinati a persone con fragilità; aprire una Biblioteca di quartiere; promuovere forme di economia locale; sviluppare iniziative di animazione territoriale per ritrovare il senso di comunità e rafforzare il tessuto relazionale.

Il Polo Civico Esquilino auspica dunque che il Comune di Roma, in particolare l’assessorato al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, coinvolga e sostenga tutti i processi in atto nei Municipi e ritiene utile l’apertura di un tavolo di confronto e condivisione con le altre esperienze dei Municipi coinvolti VII, VIII, IX e XII, insieme a quella già in corso nel V, al Quarticciolo. Per questo riteniamo che si possano prevedere ulteriori risorse già in Assestamento di bilancio, tutt’ora in fase di discussione.

Infine, ci auguriamo che si possa giungere al più presto a definire una delibera del Consiglio comunale sui Poli Civici che garantisca un riconoscimento e risorse stabili a questi percorsi di innovazione sociale così centrali per ricostruire legami in grado di curare necessità e bisogni delle nostre comunità a Roma.

Al Polo Civico Esqulino Poléis aderiscono: Associazione Genitori Di Donato APS, Slow Food Roma APS, Spin Time Labs APS, CIES MaTeMù, Casa dei Diritti Sociali ODV, CNCA LAZIO– Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Nonna Roma ODV, Associazione Culturale Scomodo, Rete Studenti Medi Lazio, Stalker, Comitato Piazza Vittorio Partecipata, Solid Roma ODV, Sentieri verso l’altro ODV, SUNIA Roma, SICET Roma e Lazio, Rete G2-Seconde Generazioni APS, Rete Studenti Medi del Lazio, Reorient ODV, Icbie Onlus, Stalker, RES, Comitato Piazza Vittorio Partecipata, Refoodgees -Roma Salva Cibo, Binario 95, Esquilino Vivo, Fest, 4Hopes4Rome, Action, Black Lives Matter, Comunità di S.Egidio, MAd’O, Ora d’Aria, Osservatorio Casa Roma, Padre Gabriele, Portici Aperti, Rete Esquilino Solidale,Volontari.app.

Per contatti scrivi a polocivico2022@gmail.com o per wp 3355769531