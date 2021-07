Pomeriggio di fuoco a Roma nord est

Con le temperature elevate pomeriggio di fuoco il 22 luglio a Roma nel quadrante nord est della Capitale. Immediati gli interventi dei Vigili del Fuoco ed il Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) con l’impiego dei mezzi aerei, a Ponte di Nona, Fidene-Serpentara e Casal Monastero, con le fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni.

“Le cause sono sempre le stesse, vaste aree di sterpaglie, quindi mancanza di manutenzione del verde ed in molti casi anche accumuli di rifiuti abbandonati. E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecoitaliasolidale e Responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma.

“Un ringraziamento particolare deve andare agli operatori dei Vigili del Fuoco impegnati nell’operazione antincendio intervenuti con la massima tempestività, ed ai volontari della protezione civile, ma certamente si deve ancora una volta ribadire che sono necessari maggiori controlli sul territorio, l’individuazione di attività illecita come la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti, in molti casi anche speciali e fortemente pericolosi, una adeguata manutenzione del verde, che purtroppo è stata totalmente carente in questa amministrazione Raggi. Interventi puntuali – conclude Benvenuti – a difesa della sicurezza dei territori, del decoro e dell’ambiente”.