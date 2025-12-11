Ponte dell’Industria, venerdì la cerimonia di intitolazione a San Francesco: chiusure e deviazioni in zona

Il Ponte dell’Industria si prepara a cambiare nome. Venerdì 12 dicembre, infatti, lo storico viadotto che collega Ostiense a Marconi sarà ufficialmente intitolato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Una cerimonia solenne che richiederà un articolato piano di viabilità e modifiche al trasporto pubblico.

I lavori di allestimento cominceranno già dalla notte precedente e comporteranno le prime chiusure parziali. Dalla mezzanotte dell’11 dicembre fino alle 10.45 di venerdì, via Pacinotti sarà interdetta al traffico nel tratto che da piazzale della Radio conduce a lungotevere Gassman.

Il clou dei disagi è previsto però nella fascia centrale della giornata: dalle 10.45 alle 14.00 l’intera area intorno al Ponte dell’Industria sarà completamente chiusa al traffico, per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza.

A seguire, dalle 14.00 alle 17.00, via Pacinotti tornerà nuovamente percorribile solo in parte, con una nuova chiusura parziale nello stesso tratto.

Il piano di mobilità coinvolge anche il trasporto pubblico. Le linee bus 96 e 780 saranno deviate da inizio servizio fino alle 18, con percorso alternativo su via degli Stradivari e via delle Cave Ardeatine.

Per tutta la durata delle modifiche resteranno temporaneamente disattivate otto fermate: quattro in via Ostiense (10279, 10280, 70810, 70811), due in via del Porto Fluviale (10281, 10282) e due in via Pacinotti (10283, 83496).

Per chi dovrà attraversare l’area, l’invito è a programmare gli spostamenti e prestare attenzione alla segnaletica stradale provvisoria.

Informazioni e aggiornamenti in tempo reale romamobilita.it

