Nella periferia estrema del Municipio Roma VI, tra le vie consolari Casilina, Prenestina e Labicana, dal 14 settembre al 15 ottobre 2023 si terrà la manifestazione “Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 3° festival dell’Agro Romano Antico” che porterà il pubblico a scoprire un territorio ricco di giacimenti culturali e paesaggistici.

L’obiettivo è quello di riavvicinare e valorizzare questi luoghi con esperienze culturali e naturalistiche, condivise e creative nel segno della bellezza, favorendo l’inclusione e la coesione sociale, in termini anche multiculturali e interculturali.

Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

La produzione esecutiva del progetto è dell’associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini.

Il programma in breve

Laboratori e workshop per bambini e famiglie, incontri culturali a conversazione con artisti e scrittori, presentazioni di libri, laboratori del gusto, performance e reading, passeggiate e trekking inclusivi, incontri di meditazione e visite guidate coinvolgendo luoghi meravigliosi come la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio – Ponte Lupo, l’area archeologica di Gabii, le Tenute di Casale Montani e Terre Pallavicini, l’Azienda Agricola Terre di Torre Jacova, il Borgo di S. Vittorino e tante altre location meravigliose.

Tutte le altre attività si possono scoprire nel programma sottostante e sul sito dell’Associazione Culturale M.Th.I. a questo link: https://lnx.mthi.it/2023/08/22/ponte-lupo-il-gigante-dellacqua-3-festival-dellagro-romano-antico/.

Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: e-mail promozione@mthi.it | cell. 350 011 9692 (anche Whatsapp) – www.mthi.it

Il programma dettagliato di Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 3° festival dell’Agro Romano Antico

Appuntamento 1

Andar per vigne

giovedì 14 settembre | ORARIO 17,30 – 19,30

MUNICIPIO VI – Casale Montani, Via di Casal Montani snc – 00132 Roma

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: misto

Trekking inclusivo aperto ai disabili visivi, incontro, degustazione

Escursione tra le vigne con l’associazione Pontieri del dialogo e Pier Paolo Palladino, che leggerà alcuni passi del suo libro “l’uomo che parlava alle vigne”.

OSPITI – Pier Paolo Palladino

ACCOMPAGNATORI – AEV Luisa Mostile, Andrea Fellegara Associazione Pontieri del Dialogo

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business).

Laboratorio gratuito. Passeggiata 5€/pax.

Degustazione e visita in azienda 20€ adulti, 10€ ragazzi, minori 10 anni gratis. Numero max partecipanti: 50

Appuntamento 2

Il ponte dell’anima e sonorità dalla Slovenia (*) DATA domenica 17 settembre / ORARIO 10,30 – 13,30

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

Visita guidata, meditazione, concerto

Alla visita guidata a Ponte Lupo segue una meditazione per la cultura del ben-Essere, della gentilezza e del rispetto dei doni degli antenati. Ponte Lupo come tramite per la presenza e l’essere in profondo conta o con noi stessi; un luogo simbolico che accende la cultura della gra tudine e che ci ricorda la stabilità e la generosità; un antico monumento portatore d’acqua e di vita. Ponte come tramite e simbolo tra le sponde del noi, della nostra anima e del respiro della bellezza di questi luoghi. Una serata per tuffarci all’interno di noi ed essere presenti alla difesa della bellezza.

Una esperienza di benessere condivisa, in un luogo che emana forza e grazia. Performance musicale

CURATORE – Urbano Barberini, Margherita Peruzzo; Marko Hatlak fisarmonicista sloveno

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business).

Solo visita guidata 8€/pax; incontro di meditazione gratis. Numero max partecipanti: per visita 80 – per incontro di meditazione 50

Appuntamento 3

Passeggiate insolite nella campagna romana (*) DATA venerdì 22 settembre | ORARIO 18,00 -20,00

MUNICIPIO VI – Terre Pallavicini, via Casilina Km 25,500 RM

AMBITO TEMATICO – incontro culturale, concerto, degustazione

Presentazione del libro Passeggiate insolite nella campagna romana. Cento casali da scoprire di Luigi Cherubini. Questa pubblicazione sui casali romani è diretta al cittadino medio e si presenta come una guida in cui un breve excursus storico introduce dodici passeggiate nel suburbio e nell’agro romano. Segue reading “Di Vino!”, omaggio al vino nella poesia. Visita della tenuta e degustazione di vini della casa.

L’evento è dedicato alla memoria del prof. Lucio Fumagalli, presidente dell’INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale), scomparso prematuramente lo scorso luglio.

OSPITI – Luigi Cherubini, Alessandra De Seneen, Rita Paris, Franco Salvatori ARTISTI – Diana Forlani attrice, Tomaso Thellung attore, Federico Fiore chitarra

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business).

Presentazione e concerto gratuito.

Degustazione e visita all’azienda 15€/pax – bambini fino a 10 anni gratis. Numero max partecipanti 60

Appuntamento 4

San Vittorino, il borgo delle meraviglie

Sabato 23 settembre | ORARIO 9,30 – 13,00

MUNICIPIO VI – Appuntamento al bar ENZO, via di S. Vittorino, 307, 00132 RM

Trekking inclusivo aperto ai disabili visivi

AMBITO TEMATICO – escursione

Partendo dalla piazza del parcheggio-auto di San Vittorino, ci si incammina lungo una bella e suggestiva forra dove si incontrerà il Ponte Terra (II-III sec a.C.). Quindi, sulla via del ritorno, si raggiunge prima la suggestiva Cascata e successivamente il Ponte della Mola, parte del grande acquedotto Anio Vetus (272 a.C.).

Il percorso è pensato per renderlo accessibile anche con mezzi pubblici. Si tratta di un percorso a piedi di media difficoltà, di 12 km. ca. Quindi dotarsi di: scarpe da trekking e abbigliamento comodo a strati, mantellina antipioggia all’occorrenza, acqua e pranzo al sacco, un telo per sedersi a terra. Alla cascata i partecipanti saranno accolti da letture e racconti su usi e miti legati all’acqua nell’antica Roma.

ACCOMPAGNATORI: AEV Luisi Mostile, Andrea Fellegara Associazione Pontieri del Dialogo

NARRATORI: Gherardo Dino Ruggiero, Marisa Giampietro

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business).

Quota di partecipazione 5€. Numero max partecipanti: 50

Appuntamento 5

Ricordando Franca Valeri

DATA sabato 23 settembre | ORARIO 16.30 fino al tramonto

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: incontro ed escursione

AMBITO TEMATICO incontri culturali

Visita guidata a Ponte Lupo a cura del FAI; incontro in memoria di Franca Valeri, una signora amica, parlando dei suoi vari libri tra cui Bugiarda no, reticente – Il secolo della noia – La vacanza dei superstiti

OSPITI Urbano Barberini, Cinzia Mascoli, Orsetta De Rossi, Daniela Terreri; altri ospiti in via di definizione

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Solo per visita guidata 8€/pax. Numero max partecipanti: 80

Appuntamento 6

4 passi nell’Agro Romano

DATA domenica 24 settembre | ORARIO 09,00 – 12,30

MUNICIPIO VI – appuntamento capolinea fermata ATAC 054 Colle Mattia

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO escursione

AMBITO TEMATICO – escursione

Passeggiata a piedi su l’archeo-paesaggistico tra vigneti del DOC Frascati e gli uliveti dell’Agro Romano di Torre Jacova-Colle Mattia-Pantano Borghese. Dalla via Casilina alla via Labicana: misteri della via Labicana, le ville agricole sulla via Labicana, la Torre Jacova, il casale agricolo Costa Magna, i ponticelli romani e il laghetto sulla via Labicana a Costa Magna, la cisterna romana e la fonte di approvvigionamento idrico via Monte Mellone-Colle Mattia, il lago delle Mole vecchie Colle Mattia.

CURATORI – Gilda Arcese, Noris Pivetta

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Gratuito con prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Numero max partecipanti: 50

Appuntamento 7

Piccoli olivicoltori in fabula

Sabato 30 settembre | ORARIO 09,30 – 13,00

MUNICIPIO VI – Azienda Agricola Terre di Torre Jacova a r.l. – via di Torre Jacova 114, 00132 RM

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO laboratori

AMBITO TEMATICO – laboratorio e attività ludico creative

Laboratorio per piccoli olivicoltori, visita al frantoio, degustazione di olio evo; Naturalmente in Rima, il libro delle favole della natura, laboratorio creativo; presentazione del progetto dei Sentieri della Fiaba del Lazio.

OSPITI – Massimiliano Maiucchi, Anna Maria de Maio

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Gratuito con prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Numero max partecipanti: 30

Appuntamento 8

Incontro con Francesca D’Aloja (in sostituzione di quello con Sara Giudice)

Sabato 30 settembre | ORARIO 16.30 fino al tramonto

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: incontro ed escursione

AMBITO TEMATICO incontri culturali

Visita guidata a Ponte Lupo a cura della storica dell’arte Daniela Astro, passeggiando con Francesca D’Aloja che presenterà il suo libro Spiriti

OSPITE Daniela Astro, Francesca D’Aloja

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Visita guidata € 8/pax – prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Numero max partecipanti: 80

Appuntamento 9

Aquiloni per la pace (*)

Domenica 1 ottobre | ORARIO 10.30 – 13.30

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense, Km 32,500 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: laboratorio e contest

AMBITO TEMATICO: attività ludico-creativa partecipata

Una festa per la pace e per le famiglie con attività ludico- creative partecipate, quali il laboratorio di costruzione di aquiloni, la gara degli aquiloni e la premiazione dei tre aquiloni più belli. Ognuno potrà portare il suo aquilone o costruirlo in sede con materiali ecocompatibili e di recupero che già ha o che gli saranno messi a disposizione dall’organizzazione del festival.

CURATORI – Urbano Barberini, Paola Sarcina, Gherardo Dino Ruggiero

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Gratuito con prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business).

Appuntamento 10

Musica sotto le stelle

Domenica 1 ottobre | ORARIO 17.30 fino tramonto

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio, via Polense, Km 32,500 (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: concerto

AMBITO TEMATICO: musica classica

Concerto di musica classica per soprano e orchestra da camera d’archi. Il concerto si svolge nella suggestiva cornice del fienile monumentale della Tenuta, che sarà allestita con piccole balle di fieno a costruire un piccolo anfiteatro, per accogliere il pubblico in un’atmosfera tra natura e cultura musicale, in cui saranno eseguiti brani del repertorio del ‘700 e ‘800.

CAST ARTISTICO – Antonio Sorgi direttore, Rosaria Angotti soprano, RomAEnsemble orchestra d’archi da camera

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – (tutti)

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Partecipazione gratuita / Numero max partecipanti: 80

Appuntamento 11

Incontro con Nello Trocchia

Venerdì 6 ottobre | ORARIO 16.30 fino al tramonto

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: incontro

AMBITO TEMATICO incontri culturali

Visita guidata a Ponte Lupo a cura di Urbano Barberini, passeggiando con Nello Troccia che presenterà il suo libro Pestaggio di Stato.

OSPITE – Nello Trocchia, Urbano Barberini

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – adulti

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Visita guidata 8€/pax; performance gratuita. Numero max partecipanti: 80

Appuntamento 12

Gabii Eroica III ed. (*)

Sabato 7 ottobre | ORARIO 10,00 – 13,00

MUNICIPIO VI – Area archeologica di Gabii, via Prenestina nuova Km 2 RM

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: visita guidata e laboratorio

AMBITO TEMATICO – visite e laboratori

Visita guidata dell’area archeologica con archeologo e laboratorio di archeologia sperimentale con la Legio Secunda Parthica Severiana sulla vita civile e militare dell’antica Roma

CURATORI – Fabio Paglia, Roberto Alessandrini

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Gratuito con prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Auricolare 1,50€/pax.

Appuntamento 13

I luoghi segreti dell’Agro Romano

Sabato 7 ottobre | ORARIO 16.30 fino al tramonto

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: incontro ed escursione

AMBITO TEMATICO incontri culturali

Passeggiata tra storia e cultura a Ponte Lupo, a conversazione con Urbano Barberini e Luigi Plos, parlando del suo libro L’avventura fa 90. I luoghi segreti a due passi da Roma non sono finiti.

RELATORI INCONTRO Luigi Plos e Urbano Barberini

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Gratuito con prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell.

350 011 9692 whatsapp business). Numero max partecipanti: 80

Appuntamento 14

Gabii Eroica III ed. (*)

Domenica 8 ottobre | ORARIO 10,00 – 13,00

MUNICIPIO VI – Area archeologica di Gabii, via Prenestina nuova

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: visita guidata e letture

AMBITO TEMATICO – visite guidate

Visita guidata dell’area archeologica con archeologo accompagnata da letture in italiano e latino in costume

CURATORI – Fabio Paglia, Gherardo Dino Ruggiero, Paola Sarcina

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Gratuito con prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Auricolare 1,50€/pax.

Appuntamento 15

Appuntamento 16

Alla scoperta degli acquedotti romani

Domenica 15 ottobre | ORARIO 11.00 -13,00

MUNICIPIO VI – Tenuta San Giovanni in Campo Orazio / Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM (Azienda Agricola Barberini Colonna di Sciarra S.S.)

TIPOLOGIA APPUNTAMENTO: escursione ed incontro

AMBITO TEMATICO incontri culturali

Visita guidata a Ponte Lupo a cura di Marco Placidi, presidente di Sotterranei di Roma, che presenterà insieme a Luca Messina gli studi effettuati sulle strutture e infrastrutture degli acquedotti aniensi.

OSPITE Urbano Barberini, Marco Placidi, Luca Messina

PUBBLICO DI RIFERIMENTO – tutti

Prenotazione obbligatoria (e-mail promozione@mthi.it, cell. 350 011 9692 whatsapp business). Solo visita guidata € 8/pax. Numero max partecipanti: 80

N.B. Gli eventi segnati con (*) sono in partnership con il 13° Festival internazionale Cerealia.