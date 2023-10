Positive novità per le scuole del IV Municipio

Se c’è un ambito dove, a nostro giudizio, il IV Municipio sta lavorando particolarmente bene sono gli interventi sugli edifici scolastici. Mentre si stanno completando i lavori sulle strutture della scuola primaria Angelica Balabanoff, pronta ad essere ammirata con i nuovi colori delle facciate, il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti annuncia di aver firmato la prima delle due delibere che attraverso fondi PNRR permetterà di riqualificare il plesso di Palenco dell’I.C Palombini, creando uno dei due poli 0-6 del Municipio. Nei prossimi giorni si concluderà anche l’iter che porterà a firmare la delibera che permetterà attraverso fondi del PNRR di realizzare anche alla scuola Filzi di via del Frantoio (Tiburtino III) il polo 0-6.

“Un plesso, – dichiara il Presidente Umberti – quello di Palenco, che senza il finanziamento PNRR di 3.680.000 euro sarebbe stato probabilmente chiuso nel tempo per il suo ammaloramento. Invece possiamo vantare un cantiere che durerà due anni e che riqualificherà tutto il plesso totalmente, permettendo anche la nascita di uno 0-6 e quindi un nido di Roma Capitale al suo interno.

Ringrazio tutti gli uffici che hanno creduto nella nostra idea e con competenza e duro lavoro sono riusciti a portare fino a qui questo progetto. Ringrazio per la grande determinazione e la grande capacità di vedere nel futuro l’Assessora alla Scuola Annarita Leobruni. Siamo l’unico Municipio su Roma ad aver beneficiato di fondi PNRR per due progetti 0-6, il connubio fattivo tra uffici e amministrazione ha permesso tutto questo.”