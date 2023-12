Potature viale Tor di Quinto, chiusura temporanea del tratto interessato

Sono in corso dalla mattinata di mercoledì 27 dicembre 2023 gli interventi di potatura e manutenzione delle alberature di Viale di Tor di Quinto. Gli interventi sono a cura del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, che riguarderanno oltre trecento fusti e impegneranno le squadre del Servizio Giardini fino al 30 dicembre, il tratto tra ponte Flaminio e il ponte della Tangenziale resterà chiuso dalle 9.30 alle 16.

‘‘Con il Dipartimento di Roma Capitale e l’Assessorato, che ringrazio – spiega il Presidente del XV Municipio Daniele Torquati – abbiamo concordato di effettuare gli interventi in questi quattro giorni a ridosso delle festività natalizie proprio per limitare il più possibile i disagi per la viabilità. Ringrazio l’Assessore municipale, Marcello Ribera, per aver seguito da vicino la programmazione degli interventi e la nostra Polizia Locale sul posto”.