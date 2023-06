Presentato accesso agli atti per area di Dragona

«Sono passati più di undici anni dall’inaugurazione del punto verde qualità di Dragona, ma nessuna delle opere previste è stata portata a termine. Per fare chiarezza sull’intera vicenda, questa mattina ho protocollato una richiesta di accesso agli atti: vorrei capire perché i lavori non sono mai stati conclusi e con quali tempi si procederà alla loro realizzazione.

Il progetto, che avrebbe consentito anche di riqualificare una zona dimenticata dalle istituzioni, prevedeva la realizzazione di un parco, un’area commerciale e un centro sportivo. Ma il cantiere, seppur in stato avanzato, è fermo da troppo tempo e quanto fatto finora è in una situazione di abbandono totale, tanto che alcuni fabbricati sono stati presi di mira da sbandati e senzatetto, come accaduto al Parco della Madonnetta.

Il rischio è che anche questo, come molti altri punti verdi qualità, diventi l’ennesima area degradata della città piuttosto che un luogo capace di garantire servizi agli abitanti del quartiere».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio.